Dennis Praet sorti blessé à Stoke: "Vraiment dommage pour lui"

Dennis Praet aurait dû profiter de la FA Cup pour engranger du temps de jeu, il a été stoppé net en seconde période.

Brendan Rodgers a profité de la FA Cup pour faire tourner son effectif et Dennis Praet, qui voyage entre le banc et le onze en Premier League, était titulaire et aurait dû en profiter pour engranger 90 minutes. "C'était l'objectif qu'il joue tout le match", confirme son coach, Brendan Rodgers.

Mais il a finalement été contraint de céder sa place dans les arrêts de jeu. Inquiétant? Difficile à dire tant sans examens complémentaires. "Il semble qu'il soit touché aux ischios-jambiers, ce qui est vraiment dommage pour lui", conclut Brendan Rodgers.