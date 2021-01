Diagnostic implacable: Axel Witsel fera (probablement) une croix sur l'Euro

Les craintes du Borussia Dortmund ont visiblement été confirmées: Axel Witsel va passer sur le billard.

Les images n'incitaient pas à l'optimisme, pals plus que les propos du coach du Borussia Dortmund après la rencontre. Le pire semble se confirmer: sorti sur blessure, samedi soir, Axel Witsel s'est sectionné le tendon d'Achille selon des informations relayées par la RTBF et la Dernière Heure.

Le pire diagnostic possible pour le médian du Borussia et des Diables Rouges qui devra passer sur le billard et qui devrait être écarté des terrains pour une période de six à huit mois. En plus de la fin de saison avec Dortmund, c'est l'Euro qui risque de passer sous le nez d'Axel Witsel.