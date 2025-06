De retour pour vous jouer un mauvais tour : la grande annonce de Stijn Stijnen

Le Patro Eisden a vécu une désillusion avec les deux défaites contre le Cercle de Bruges lors du barrage d'accession à la D1A. Mais les Limburgeois se consolent avec la nouvelle annoncée par Stijn Stijnen en cette fin de journée.

Charleroi et les équipes de D1B peuvent en témoigner : cette saison encore, jouer contre le Patro Eisden était tout sauf un cadeau. Style de jeu rugueux, accueil très chaleureux des adversaires, il faut avoir du répondant pour se défaire des Limbourgeois.

Derrière tout cela, un homme en particulier incarne le projet du club et la mentalité de fer qui règne au sein du vestiaire : l'entraîneur (et directeur sportif) Stijn Stijnen, en poste depuis sept ans. Autour du club, on a un temps cru que cette montée ratée en D1A marquait la fin d'un cycle pour l'équipe et Stijnen en particulier.

Mais les doutes ont été balayés : ce soir, le club a annoncé avec une certaine fierté la prolongation de son homme fort. Stijnen est désormais lié au Patro jusqu'en 2029. Deux saisons supplémentaires figurent même en option dans son nouveau bail.

Plus que jamais l'homme de la situation

Stijnen a dû réfléchir avant de prolonger son contrat : "Après toutes ces années passées au Patro, j'ai réfléchi à mon avenir en tant qu'entraîneur. Mais finalement, la défaite contre Cercle a été décisive. La soif de victoires est encore grande", a-t-il expliqué.

Le Patro Eisden reste sur deux qualifications de suite pour le tour final d'accession à la D1A. La troisième sera-t-elle la bonne ? Mais sans Adnane Abid, pour qui un accord a été trouvé avec le Standard, l'équipe restera un sérieux adversaire la saison prochaine.