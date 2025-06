Officiel : un défenseur de Pro League courtisé par Anderlecht file entre les doigts des Mauves

Le profil d'Ahmed Touba plait à Olivier Renard depuis un certain temps. Mais le défenseur de Malines s'est engagé avec le Panathinaïkos, il ne rejoindra donc pas Anderlecht.

Depuis quelques mois, Anderlecht tâte le terrain pour Ahmed Touba. Le défenseur algérien s’était révélé au Club de Bruges sous Michel Preud'Homme il y a plusieurs années, il s’est à nouveau signalé du côté de Malines cette saison.

Interrogé par la RTBF, il avait confirmé l’intérêt : "Je ne vais pas le nier, je suis dans le radar d’Anderlecht. On a déjà eu des contacts cet hiver et on va se positionner dans quelques semaines. Ce sera une décision importante, car j’ai 27 ans et ce n’est plus du tout jeune. Il faudra faire le bon choix".

Le vice-champion grec plutôt qu'Anderlecht

La situation est complexe : Touba est prêté à Malines mais arrivait dans sa dernière année de contrat à l’İstanbul Başakşehir, son club propriétaire. Malines n'ayant pas levé l'option d'achat, le club turc devait trouver une solution, pour éviter de le voir partir dans un an.

C'est chose faite : l'international algérien (14 sélections) s'est engagé avec le Panathinaïkos jusqu'en 2028. Başakşehir récupère un million d'euros dans l'opération. De son côté, le natif de Roubaix va découvrir un sixième championnat après la Pro League, l'Eredivisie, la compétition turque, le championnat bulgare et la Serie A.

Il ne rejoindra donc pas Anderlecht. Le Sporting s'est renforcé avec Zoumana Keita, mais le défenseur central de 19 ans issu de troisième division allemande aura sans doute besoin d'un peu de temps. D'autant que le profil de Touba, gaucher, plaisait particulièrement pour compenser le départ à la retraite de Jan Vertonghen.