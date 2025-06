🎥 Il n'a rien perdu de son talent : quand un ancien de la génération dorée rechausse les crampons pour un récital

Ses anciens coéquipiers et entraîneurs le répètent à qui veut bien l'entendre, Mousa Dembélé était sans doute le plus talentueux croisé dans leur carrière. L'ancien Diable Rouge a raccroché les crampons en janvier 2023, après une dernière expérience lucrative dans le championnat chinois.

L'Anversois de 37 ans vit désormais au Portugal. Il y a suivi sa sœur, Assita, qui a ouvert un bed & breakfast à Lisbonne, appelé "So". Dembele est ainsi basé dans la banlieue lisboète, dans le quartier de Sintra, pour se rapprocher des siens.

Mais il s'autorise tout de même quelques retours sur les terrains quand l'occasion se présente. Cette semaine, il était ainsi de passage dans la Baller League, un championnat de five qui met aux prises quelques figures cultes du ballon rond.

Aux côtés de John Arne Riise et Mario Balotelli, il a ainsi aidé les Legends à triompher des Creators sur le score de 7-6. Et il n'a pas fallu longtemps à Dembélé pour rappeler aux supporters de Tottenham, Fulham ou de l'AZ tout le bien qu'ils pensaient de lui.

Feintes de corps, protection de balle, dribbles dans l'axe, Mousa Dembélé a ressorti sa spéciale pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Il s'est même permis le luxe de marquer un but, lui qui ne renseignait pas de statistiques offensives folles ? Comment ça, les défenseurs étaient moins aguerris que ceux de Premier League ?

A footballer many professionals called the most technically gifted footballer in their prime, Mousa Dembele came back one last time… pic.twitter.com/KAp3MqBuAZ