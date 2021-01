Quelles options a Roberto Martinez pour remplacer Axel Witsel chez les Diables ?

La longue absence à prévoir d'Axel Witsel devrait priver le métronome des Diables de l'Euro 2020. Un coup dur, tant le médian du Borussia Dortmund n'a pas son équivalent dans le groupe belge, même élargi. De quelles options dispose donc Roberto Martinez ?

Le duo Tielemans - Dendoncker, l'évidence

Le n°3 dans la hiérarchie des Diables Rouges au milieu de terrain ces dernières années, c'est bien Youri Tielemans, régulièrement excellent au moment de devoir remplacer soit Axel Witsel, soit Kevin De Bruyne. Un scénario qui s'est très souvent répété en 2020 : KDB a manqué quatre matchs sur huit, Witsel trois. Leander Dendoncker, lui, a préséance sur Vanaken et Praet.

L'option souvent choisie par Roberto Martinez, y compris lorsque De Bruyne était disponible (comme le 18 novembre dernier à domicile face au Danemark), a été d'aligner Youri Tielemans et Leander Dendoncker de concert au milieu de terrain. Les deux anciens anderlechtois se connaissent par coeur et leur duo a souvent amené satisfaction, le médian de Wolverhampton étant le seul joueur au profil de 6 "pur" dans tout le groupe si Witsel doit déclarer forfait pour l'Euro.

Tielemans - De Bruyne, trop offensif ?

Leur association permettrait qui plus est, comme cela semble être de plus en plus le cas en sélection, de placer Kevin De Bruyne un cran plus haut, derrière l'attaquant (c'était le cas face au Danemark). Y a-t-il assez de place dans le onze pour mettre trois joueurs derrière Lukaku (Mertens, De Bruyne et, espérons-le, Eden Hazard), tout en plaçant Tielemans et Dendoncker au milieu ? Peut-être ... si Martinez abandonne une défense à trois. Dans tous les cas, il faudra faire des choix, car un duo Tielemans - De Bruyne dans l'entrejeu semble un brin trop offensif et déséquilibrerait probablement par trop l'équipe.

Le retour de Fellaini, inévitable ?

Ils n'ont pas le même profil, et en caricaturant un peu, on pourrait se demander si ceux qui voient en Marouane Fellaini le remplaçant "naturel" d'Axel Witsel, poste pour poste, ne se laissent pas un peu abuser par leur parenté capillaire.

Mais la blessure de l'ancien Rouche pourrait toutefois ouvrir grand la porte au retour d'un autre : si sans absences, une sélection de Marouane Fellaini se justifierait difficilement tant le noyau de Martinez semble complet, le coup dur que constitue le forfait (probable) de Witsel change la donne. Un joueur d'expérience, que le groupe accueillerait à bras ouverts, capable d'amener un vrai impact dans le vestiaire et dans les fins de rencontres (au moins), ne se refuse pas vraiment. De là à voir une afro en remplacer une autre dans le onze, il y a un pas qu'on refuse de franchir.

Orel Mangala encore trop tendre

Roberto Martinez suivra-t-il son fil rouge, qui consiste à intégrer des Espoirs dès que possible pour bâtir l'avenir ? Difficile à dire, car lancer un jeune sans pression est bien différent d'en jeter un dans le bain avec dans l'idée d'en faire le remplaçant potentiel d'Axel Witsel. Orel Mangala est un box-to-box polyvalent et puissant, plus avancé dans son développement que ses concurrents de Pro League (Raskin et Sambi Lokonga, pour ne citer qu'eux), mais semble encore un peu tendre. Il pourrait cependant être une intéressante option de rotation, car Dennis Praet est également annoncé absent pour plusieurs mois ...