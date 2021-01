Paul Clement après la défaite contre le Standard : "C'est très frustrant pour nous"

Ce dimanche après-midi, le Cercle de Bruges s'est incliné à domicile contre le Standard de Liège (0-1). Les Vert et Noir n'arrivent pas à décoller et occupent la 17ème et avant-dernière place du classement.

Le Cercle de Bruges était parvenu à arracher le partage au Beerschot en milieu de semaine (1-1), mais aurait pu s'imposer au Kiel au vu de la rencontre. Quelques jours plus tard, les Vert et Noir se sont inclinés contre le Standard à domicile. "C'est très frustrant pour nous. La même histoire se répète : nous méritons plus que ce que nous avons obtenu", a lâché d'emblée Paul Clement à l'issue de la rencontre. "Aujourd'hui, nous avons été la meilleure équipe pendant un long moment et nous avons touché le montant à deux reprises. Nous avons également joué principalement dans la moitié de l'adversaire. Mais nous avons fait une grosse erreur avec cette mauvaise passe dans l'axe et le Standard en a profité", a lâché le coach anglais. Les Brugeois ont poussé en seconde période, en vain. "Heureusement, il restait beaucoup de temps pour réagir. Les joueurs ont tout donné et ont toujours continué à y croire. Si vous continuez à jouer comme ça, les résultats finiront par arriver. Nous devons continuer à y croire aussi. Mais il reste treize matchs à disputer, donc nous devons renverser la situation, et mieux vaut tôt que tard", a conclu Paul Clement.