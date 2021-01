DC United présente son nouveau coach: "Le stratège" Hernan Losada

Au lendemain de l'officialisation de son départ du Beerschot, DC United introduit Hernan Losada comme nouveau coach.

C'est désormais chose faite: à 38 ans et après un an et demi à la tête du Beerschot, Hernan Losada devient le plus jeune coach actif en MLS: il succède à l'Américain Ben Olsen sur le banc de DC United et va découvrir le championnat américain.

Un "stratège tourné vers l'offensive"

Un entraîneur en qui la direction de DC United place une grande confiance. "Nous croyons en son approche du jeu et en son désir de proposer un football particulièrement énergique, avec et sans le ballon, précise le Manager général du club de Washington, Dave Kasper.

Et le son de cloche est identique du côté du CEO de DC United, Jason Levien: "Hernan est un leader, un stratège et un coach tourné vers l'attaque. Nous sommes confiants dans le fait que nos joueurs et notre communauté l'intégreront très rapidement et seront rapidement séduits par son football résolument tourné vers l'offensive."