Genk dans le dur après deux défaites consécutives : "Manque de stabilité"

John Van den Brom a dû réajuster sa tactique en défense après le départ de Joakim Maehle.

Après des solides débuts sous John Van den Brom, Genk connait un passage difficile avec 7 points sur 15 mais surtout deux défaites de suite : "Genk semble manquer de stabilité depuis qu'ils sont passé à quatre défenseurs, suite au départ de Maehle", analysé Jacky Peeters dans Het Belang van Limburg.

"J'ai l'impression que les défenseurs jouaient souvent trop loin les uns des autres. Ils ont concédé des buts bien trop facilement à Courtrai comme à Mouscron", poursuit l'ancien joueur du Racing.

"Bien que je sois d'accord avec Van den Brom sur le fait qu'ils n'auraient jamais dû jouer le dernier match, je pense qu'un 3-4-3 conviendrait mieux aux attaquants. Bongonda et Ito auraient plus d'espace et de liberté si quelqu'un placé plus haut leur laisse du champ libre. A Courtrai, ils ont joué dans un entonnoir, alors qu'Onuachu a surtout besoin de ballons qui viennent des flancs", explique Peeters.

Demain soir, le Racing accueillera La Gantoise avec l'obligation de gagner pour rester dans le sillage de Bruges.