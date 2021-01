Dele Alli veut absolument retrouver son ancien mentor

Son avenir n'est plus à Tottenham.

Le mercato d'hiver est plutôt calme du côté du Paris Saint-Germain cette saison. Si pour l'heure les dirigeants parisiens sont surtout préoccupés par les prolongations de contrats de Kylian Mbappé et Neymar, ils gardent un oeil sur une éventuelle opportunité qui pourrait se présenter. Celle-ci pourrait se trouver du côté de la Premier League car plusieurs médias anglais affirment que le club de la capitale apprécierait le profil de Dele Alli.

Aujourd'hui, 90 min va plus loin et assure que cet intérêt est réciproque. Le média britannique révèle que l'international anglais souhaiterait retrouver plus de temps de jeu et son ancien entraineur Mauricio Pochettino. Le président de Tottenahm Daniel Lévy ne s'opposerait pas à un prêt mais refuse de se séparer définitivement de son joueur. Les trois partis semblent aller dans le même sens, reste à savoir s'ils trouveront un terrain d'entente contractuel et financier pour que le milieu de terrain de 24 ans rejoigne le PSG.