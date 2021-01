Franky Vercauteren confirme l'intérêt de l'Antwerp pour Adolfo Gaich

Ciblé par Bruges l'an dernier, l'attaquant argentin pourrait finalement débarquer au Bosuil cet hiver. "Mais il n'y a rien de définitif", insiste Franky Vercauteren.

Dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le Club de Bruges, Adolfo Gaich avait finalement rejoint le CSKA Moscou en début de saison. Six mois plus tard, son temps de jeu est limité dans la capitale russe et il n'a inscrit qu'un seul but.

Et l'Antwerp pourrait être sa prochaine destination. "On y travaille, mais il n'y a rien de définitif", insiste Franky Vercauteren pour Het Nieuwsblad.

Le nouveau coach anversois a, en effet, encore des doutes concernant l'arrivée de l'Argentin. "Je ne sais pas s'il peut-être directement disponible, parce qu'il n'a pas beaucoup joué et que le CSKA revient de quatre semaines de trêve. Ce n'est pas forcément le bon moment pour faire venir quelqu'un de Russie, alors qu'ils ne reprendront la compétition que le mois prochain", justifie-t-il. C'est donc encore loin d'être fait.