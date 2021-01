Eupen peut nourrir des regrets, Mouscron poursuit sa belle série

Ce samedi soir, Eupen accueillait Mouscron pour le compte de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Après deux défaites de suite, Eupen avait à coeur de renouer avec la victoire ce week-end. À noter que les deux nouvelles recrues hivernales, Bushiri et Boljevic étaient sur le banc au coup d'envoi. De son côté, Mouscron voulait poursuivre sur sa lancée de quatres rencontres d'affilée sans défaite.

La première occasion de la partie sera eupenoise avec un tir de Prevljak détourné en corner par Koffi (9e). Quelques minutes plus tard, le Bosnien aura l'opportunité de marquer mais Koffi effectuera un arrêt décisif (22e). Toutefois, Eupen ouvrira le score peu après l'heure de jeu de façon chanceuse. Sur un centre de Heris, le défenseur mouscronnois Sylvestre déviera le ballon et celui-ci rebondira sur Faraj qui trompera Koffi malgré lui (32e), 1-0. Un but gag qui permettra aux locaux de rejoindre les vestiaires en menant au score face à des Hurlus fantomatiques.

En seconde période, il n'y aura rien à se mettre sous la dent avant l'heure de jeu. Pourtant peu présent voire passif, Mouscron égalisera sur corner via une tête rageuse de Silvestre (68e), 1-1. Un peu surpris par cette égalisation, Eupen repartira ensuite vers l'avant mais ne parviendra à reprendre les commandes de la rencontre. Les deux équipes se quitteront dos à dos (1-1).

Eupen peut nourrir des regrets tant ils ont dominé la rencontre face à une équipe de Mouscron quelque peu absente ce samedi soir au Kehrweg. Les Pandas continuent de faire du sur place et reportent ainsi leur record. En effet, Eupen n'a jamais eu plus de 32 points en D1A et aurait pu compter 33 unités s'ils avaient battu les Hurlus. Quant à ces derniers, ils repartent avec un point dans leur escarcelle et enchaînent une cinquième rencontre sans défaite.