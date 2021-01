Ce samedi soir, Eupen n'est pas parvenu à renouer avec la victoire contre Mouscron lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1)

Eupen a dominé mais n'a pas triomphé ce samedi soir contre Mouscron. Les Pandas ont ouvert le score via un auto-goal de Fajar mais ne sont pas parvenus à doubler la mise et le paieront cher puisque Mouscron, pourtant fantomatique, égalisera sur une tête rageuse de Silvestre. Les locaux ne parviendront pas à reprendre les commandes de la rencontre. "Nous aurions dû marquer trois voire quatre buts au cours de cette rencontre. Nous voulions vraiment gagner cette rencontre et prendre les trois points à la maison, c'est décevant mais il faut repartir vers l'avant", a lâché Jens Cools à l'issue de la rencontre.

"La première mi-temps a été bonne et nous avons dominé notre adversaire. Mais nous répetons les mêmes erreurs chaque semaine en prenant ce but sur corner et en n'étant pas capables de tuer la rencontre. C'est compliqué d'aller vers l'avant si nous n'apprenons pas de nos erreurs", a souligné le milieu défensif.