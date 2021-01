Proche de rejoindre la Turquie, Lamkel Zé devrait finalement rester en Belgique

Didier Lamkel Zé devrait terminer la saison au Bosuil, malgré un mois très agité.

Didier Lamkel Zé devrait rester à l'Antwerp cet hiver, à moins d'une belle offre de dernière minute.

Malgré la période agitée, voyant le joueur pousser pour un transfert avant que les supporters n'exigent son départ, le Camerounais devrait finalement bien rester au Bosuil cette saison.

Pourtant, des négociations concrètes étaient en cours avec le club de Denizlispor (Super Lig), mais l'accord aurait finalement été rejeté par le conseil d'administration du club. Selon nos informations, Denizlispor était enclin à accueillir le joueur en prêt, en prenant en charge la totalité de son salaire, assorti d'une option d'achat avec un très bon contrat à la clé de trois ans et demi.

Il est possible que Franky Vercauteren ait eu son mot à dire, et demandé de pouvoir conserver l'enfant terrible, d'autant plus qu'il n'y a pas de véritable remplaçant dans le noyau actuel du Matricule 1.

Lamkel Zé devrait donc terminer la saison à Anvers, et devra se racheter aux yeux des supporters qui ont exigé son départ. Le joueur l'a déjà fait sur le terrain, en étant décisif à deux reprises.