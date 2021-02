Un jeune gardien belge quitte Tottenham pour le RWDM

Âgé de 20 ans, le jeune portier est de retour en Belgique.

Fin de l'aventure anglaise pour Jonathan De Bie. Le jeune portier belge, formé en partie à Malines, avait quitté la Belgique pour Tottenham en 2016. Quatre ans et demi plus tard, il revient au pays et évoluera désormais en D1B.

Il a signé un contrat de deux ans et demi avec le RWDM. Avec l'équipe A des Spurs, il n'aura disputé qu'un seul match, cette saison en League Cup, contre Colchester United, remportée aux tirs au but.