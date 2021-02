Philippe Clement commente le mercato brugeois: "De la polyvalence, du choix et de la vitesse"

Le mercato hivernal a été chargé pour le Club de Bruges, pour la plus grande satisfaction de Philippe Clement.

Bas Dost est arrivé et a déjà marqué le Club de son empreinte. En défense, Stefano Denswil est revenu au Jan Breydel, prêté jusqu'en juin par le club italien de Bologne. Ce samedi, le Club a officialisé les arrivées de Nabil Dirar et de Tahith Chong en prêt.

En conférence de presse après la victoire contre le Standard, Philippe Clement a commenté ces arrivées: "Je sais pas si les nouveaux seront disponibles pour jouer en Coupe de Belgique ce mercredi nous verrons. Nabil est là pour la polyvalence. Nous avons Ignace Van Der Brempt pour faire souffler Clinton Mata mais il est encore un peu jeune, et il n'a joué que 5 ou 6 matches avec les pros. Nabil peut évoluer à cette position, même en tant qu'ailier".

Il revient aussi sur son nouveau Hollandais Tahith Chong : "C'est un excellent joueur avec de la vitesse, il est prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière, on en a besoin, on aura beaucoup de rencontres en février et j'espère aussi en mars, nous aurons besoin de tout le monde".