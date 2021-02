Clement déjà satisfait de Chong après un match: "Peut-être qu'il veut rester à Bruges après son prêt"

Avec sa première sélection pour le Club de Bruges, Tahith Chong a immédiatement débuté comme titulaire lors du match de coupe contre Olsa Brakel. L'ailier néerlandais a remercié Clement pour sa confiance avec un but.

Chong a joué plus de 70 minutes lors de son premier match pour les blauw en zwart avant d'être remplacé. Pourtant, il n'est pas encore complètement en forme. "Il n'a pas beaucoup joué au Werder Brême ces derniers temps et certainement pas autant de minutes de suite qu'ici en Belgique", explique Clement.

Chong est passé de Feyenoord à Manchester United en 2016. Pour Clement, cela se voit qu'il a été formé dans un grand club européen : "Il emmagasine les choses plus vite que les autres gars qui ont une formation moindre ou qui viennent d'un autre continent. Si vous lui expliquez quelque chose, il répond immédiatement".

Chong a été prêté au FC Bruges jusqu'à la fin de la saison, mais Clement nourrit même l'espoir de pouvoir garder l'ailier de 21 ans un peu plus longtemps (peut-être définitivement ?) : "Il va devoir prendre ses habitudes rapidement car il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est le coup de ce mercato d'hiver. Mais qui sait, peut-être qu'il ne veut pas partir après ces 6 mois et préfère rester à Bruges ?"