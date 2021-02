Une qualification dans "des conditions extrêmes" pour les Zèbres: une victoire de "guerriers"

"On savait que ce serait un match de soldats et de guerriers et à la fin on remporte cette bataille, donc on est contents": Rémy Descamps avait le sourire, mercredi soir, après la victoire de Charleroi contre Westerlo, en Coupe de Belgique.

D'autant plus que le Sporting a dû aller la chercher sur un terrain détrempé. "Ce sont des conditions extrêmes avec des ballons qui s'arrêtent ou qui fusent. Il faut toujours rester concentré sur un terrain comme ça, qui peut nous donner plein de fil à retordre", confirme-t-il. On a su être solidaires pour remporter la bataille. Rémy Descamps a en tout cas eu l'occasion de sortir de sa coquille. En particulier en début de seconde période, où les ballons se sont multipliés. "Quand le ballon vient dans ma surface il faut que j'y aille et je dois tout donner, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce que je peux dire", sourit-il. Mission accomplie en tout cas pour le portier du Sporting qui a contribué à la qualification des siens pour le tour suivant. Un succès mérité? "C'était un match compliqué, mais on a su être solidaires, on a eu la rage qu'il fallait pour arracher la victoire. Ça nous permet de continuer sur notre élan et c'est positif pour la suite en championnat et en coupe."