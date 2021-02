Semaine pourrie pour les Hurlus, départ rêvé pour Luka Elsner

Fin de série pour les Hurlus qui étaient invaincus en championnat depuis le 9 janvier, mais qui ont bu la tasse contre leurs voisins courtraisiens. Première victoire en championnat pour le KVK de Luka Elsner qui prend ses distances avec la zone rouge.

Lourdement battu lors du match aller et éliminé à onze contre dix en Coupe de Belgique, l'Excel Mouscron devait une revanche à ses supporters pour la venue du KVK au Canonnier ce vendredi. Mais les Hurlus ont été plombés par une entame de match catastrophique et sont passés à côté de leur sujet.

Après quatre minutes de jeu seulement, Zinho Gano s'élevait plus haut que tout le monde pour reprendre victorieusement un excellent centre de Teddy Chevalier et doucher l'enthousiasme mouscronnois. Pris à froid, les Hurlus ont essayé de réagir directement, via Nuno Da Costa notamment, mais c'est bien le KVK qui s'est ménagé la deuxième grosse occasion du match. Hervé Koffi était là pour empêcher les Kerels de doubler leur avantage.

Mauvaise opération pour l'Excel

Pas très inspirés, les Hurlus n'auront que très peu mis en danger Marko Ilic avant le repos, à l'exception d'un centre mal négocié par les Courtraisiens, mais l'incompréhension entre Lucas Rougeaux et son portier ne portait pas à conséquence (30e). Et juste avant le repos, ce sont les visiteurs qui ont frappé. À distance, Palaversa tentait sa chance, le ballon était dévié et Hervé Koffi, pris à contre pied, ne pouvait rien.

Distancés, les Hurlus ont définitivement coulé à l'heure de jeu. El Hadji Gueye commettait l'irréparable dans le rectangle: carton rouge et penalty transformé par Faïz Selemani, le match était plié (0-3).

Sale semaine pour les Hurlus (16e, 26 points) qui pourraient voir le Cercle (22 points) et Waasland-Beveren (21) se rapprocher. À l'inverse, l'aventure démarre bien pour Luka Elsner, successeur d'Yves Vanderhaeghe sur le banc courtraisien. Le KVK (12e, 33 points) restait sur cinq matchs sans victoire en championnat, mais profite de son succès à Mouscron pour à nouveau s'écarter de la zone dangereuse.