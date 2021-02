Philippe Clement mi-figue, mi-raisin: "Pas une top rencontre de notre part"

Le Club de Bruges s'est imposé sur la pelouse de Waasland-Beveren mais le scénario du match aurait pu jouer un mauvais tour au leader du championnat.

Philippe Clement qui retrouve le Freethiel, c'est toujours spécial: "Je suis toujours heureux de revenir ici, où j'ai commencé ma carrière de coach", commence d'ailleurs le T1 du Club de Bruges en conférence de presse avant de parler de la rencontre.

"Nous avons pris la rencontre en main, comme souvent. Nous avons mis du rythme, enfin au début. En face, il y avait une équipe bien organisée. Nous ouvrons la score sur un but de Noa Lang, sur une belle action individuelle. On a ensuite deux occasions mais c'est tout."

Après la pause, la rencontre a eu un autre visage et comme le dit Clement, cela aurait pu mal tourner pour le Club de Bruges. "Nous avons été bons après la pause, mais à certains moments cela ne fonctionnait pas dans la circulation de balle. Le scénario du match aurait pu nous faire douter et nous aurions pu perdre des points car nous n'avons pas marqué les premières occasions que nous avons eu. Au final, nous prenons trois points mérités mais ce n'était pas une top rencontre de notre part".

Malgré cette prestation en demi-teinte, le Club s'est imposé et a 17 points d'avance avant les rencontres de l'Antwerp et de Genk ce dimanche. Et c'est sans doute le plus important.