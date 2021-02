📷 Le Club de Bruges met tout en oeuvre pour que sa pelouse soit praticable ce soir

Les conditions météorologiques sont ce qu'elles sont, et tous les clubs se préparent à des terrains difficiles en Croky Cup. Bruges met tout en oeuvre pour que la pelouse du Jan Breydel soit la meilleure possible.

Le FC Bruges a sorti les grands moyens : bâche chauffante et lampes de culture destinées à isoler au mieux le gazon ont été déployées et les jardiniers du Club travaillent dur toute la journée afin que le choc de ce soir entre les Blauw & Zwart et l'Antwerp se déroule dans des conditions acceptables. Un effort appréciable quand on se rappelle de la patinoire courtraisienne ce mardi ...