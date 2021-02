Teddy Chevalier déçu : "Sans manquer de respect au Standard, la meilleure équipe n'a pas gagné"

Courtrai pensait avoir fait le plus dur en allant chercher l'égalisation en dernière minute du temps réglementaire, mais les Kerels ne sont pas venus à bout du Standard.

Teddy Chevalier, l'un des Courtraisiens les plus en jambes, ne cachait pas sa déception après l'élimination aux tirs au but. "C'était un vrai match de Coupe. On peut avoir des regrets parce que, sans manquer de respect au Standard, et j'en ai beaucoup pour cette équipe, ce n'est pas la meilleure formation qui a gagné ce match au final", regrette le Français après la rencontre au micro de RTL Sport.

"Ils ont une occasion, un corner, et ça fait but. Derrière, on s'en crée beaucoup, sans parvenir à reprendre l'avantage. Mais on a montré une superbe mentalité et c'est ce qu'il faut retenir si on veut aller chercher le top 8", continue Chevalier. "Oui, on revient peut-être chanceusement dans ce match mais au vu du match, c'est mérité. On a réussi à développer notre football malgré un terrain très difficile".

"C'est frustrant de perdre aux tirs au but après tant d'efforts, il y a un goût amer mais il faut l'accepter car le match de vendredi est tout aussi important que celui-ci", affirme l'attaquant, dont le retour au KVK semble se faire de manière très naturelle. "Je connais beaucoup de gens ici et j'ai vite retrouvé mes sensations, il me manque juste les buts. Le coach me donne de la confiance", se réjouit Chevalier. "On reste sur plusieurs bons matchs, y compris ce soir. Il faut enchaîner désormais".