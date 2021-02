Maxime D'Arpino revient sur son arrivée à Ostende : "Les gens ont dit que je faisais un pas en arrière"

Auteur d'une très bonne saison avec Ostende, Maxime D'Arpino avait pourtant été critiqué lors de sa signature au KVO cet été.

Le pari semble porté ses fruits pour Maxime D'Arpino. Quelques mois après avoir quitté la France, il est à la lutte pour le Top 4 avec Ostende. Le milieu de terrain de 24 ans brille sous les ordres d'Alexander Blessin. Dans des propos accordés à Sport/Foot Magazine, il est revenu sur les conditions de son transfert.

Le principal intéressé a notamment évoqué les critiques qui ont entouré son choix de carrière, jugé régressif. "Quand j'ai signé ici, les gens en France ont dit que je faisais un pas en arrière, que j'allais lutter contre la relégation dans une petite ligue. Mais Gauthier Ganaye (président du club, ndlr) a réussi à me convaincre que beaucoup de choses allaient changer à Ostende. Il m'a également dit [...] que ce club serait un formidable tremplin pour ma carrière. J'avais des doutes, mais grâce à la présence d'Alexandre Blessin, je me rends compte que c'est possible."

Pour rappel, Maxime D'Arpino a rejoint les Côtiers en juillet dernier, en provenance de l'US Orléans, en National (troisième division française). Depuis le début de la saison, il est un joueur majeur du KVO, comme en témoignent ses 100% de titularisation en championnat (97% des minutes jouées). Une belle revanche sur ses détracteurs.