Xavi Simons, la première d'un jeune prodige

La future petite pépite du PSG a connu ses débuts chez les professionnels. Les débuts d'une grande carrière?

12 minutes, et quelques arrêts de jeu en plus sur la pelouse de Caen: ce mercredi 10 févirer restera à jamais gravé dans l'esprit de Xavi Simons, le tout jeune milieu de terrain hollandais du PSG. De plus en plus proche de l'équipe première, l'ancien Catalan va bientôt avoir l'occasion de pouvoir prouver à tout le monde tout le bien qu'on pense de lui.

Depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance de Barcelone où il évoluait avec les U16, le jeune milieu de terrain épatait son monde chez les U19 du PSG entraînés par Stéphane Roche dont il est cette saison le capitaine.

L’arrivée de Pochettino depuis deux mois a, depuis, permis d’intégrer Simons ainsi que son coéquipier Edouard Michut dans l’effectif pro pour l’entraînement. Le second était aussi proche de faire ses débuts mais l'absence d'un second but parisien a changé les plans de Pochettino.

Simons de son côté a bien profité de cette première qui était attendue depuis très longtemps par le joueur mais aussi par les suiveurs. Depuis les diffusions de ses prestations sur Youtube il y a quelques années, il est considéré comme un futur crack. Il a maintenant 17 ans et il va devoir prouver sur le terrain que le petit garçon a bien grandi.