Le père de Neymar sort du bois

Le père du joueur brésilien est choqué des propos tenus par Pascal Dupraz.

Au lendemain de la blessure de Neymar (29 ans, 18 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison), forfait pour le déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, la tension n'est pas retombée. Alors que l'entraîneur de Caen, Pascal Dupraz, a tenu un discours musclé pour défendre ses troupes, le père de l'attaquant du Paris Saint-Germain a lui aussi mis son grain de sel.

"Mon fils doit vraiment pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez monsieur. Je pense qu’il doit pleurer parce qu’il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des Ligues négligentes et silencieuses, des journalistes en grande minorité tendancieux et des lâches dans le sport. Oui, il doit pleurer. Mais nos pleurs et les siens, ceux de mon fils, de l'athlète, la magie du football dureront une autre nuit et après cela, il se relèvera, comme toujours, pour les battre", a pesté le Brésilien sur Instagram.