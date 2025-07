Un grand talent du Racing Genk quitte le club pour se relancer

Alfred Caicedo n'aura pas marqué les esprits avec le Racing Genk. Le latéral équatorien quitte le Limbourg, prêté avec option d'achat.

Son nom ne vous dit probablement rien, à moins que vous ayez suivi avec attention la Challenger Pro League et notamment les matchs du Jong Genk. Alfred Caicedo (20 ans) est arrivé début 2023 à Genk mais ne s'est pas imposé dans le Limbourg.

Présenté comme un grand talent du football équatorien à son arrivée, Caicedo a fait ses armes avec le Jong Genk durant maintenant plus de deux saisons, disputant 43 matchs de Challenger Pro League.

La saison passée, il n'a disputé que 11 petits matchs pour les U23 du KRC Genk et a même terminé la saison hors du groupe de Challenger Pro League. Depuis son arrivée, il n'a pas joué avec l'équipe A.

Alfred Caicedo va donc quitter Genk cet été, en prêt dans un premier temps. L'Équatorien s'est engagé au FC Cadix, en D2 espagnole, et y est prêté avec option d'achat.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 à Genk, il pourrait donc rapporter un peu d'argent au club dans un an s'il convainc en Espagne. L'adaptation y sera peut-être plus facile pour lui. Caicedo est international U20 équatorien et estimé à 300.000 euros.