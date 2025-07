(Presque) de retour au bercail : un temps cité au SL 16, un jeune liégeois signe au Luxembourg

Sami El Anabi a presque bouclé la boucle. Né à Liège et formé à Virton, l'international marocain poursuit son tour du monde et signe au Luxembourg.

Sami El Anabi (25 ans) a trouvé son nouveau défi. Laissé libre par le Bekasi City, en D1 indonésienne, l'ancien Espoir de l'Excelsior Virton et natif de Liège s'est rapproché de sa région et a signé un contrat au FC Atert Bissen, promu en D1 luxembourgeoise.

El Anabi a signé pour un an, avec option de prolongation d'un an pour le club. Une expérience moins exotique que les précédentes pour l'ex-international marocain U20 et U23, parti très jeune pour l'Espagne avant d'entamer un tour du monde.

Sami El Anabi a en effet évolué plusieurs années en Bulgarie, à Cherno More et au Spartak Varna, avant de signer dans le pays de ses parents, le Maroc, où il jouera la Champions League africaine avec le Wydad Casablanca.

Passé par Malte, il atterrit finalement en Indonésie, où il découvre le plaisir de jouer dans des stades combles, une aventure que El Anabi nous racontait l'année passée.

Après deux saisons en Indonésie, de la D2 à la D1, Sami El Anabi se rapproche donc de la Belgique pour la première fois en de longues années.