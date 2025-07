Besnik Hasi espère toujours un renfort supplémentaire à un poste et explique pourquoi

Anderlecht a déjà été particulièrement actif sur le marché des transferts cet été, mais Besnik Hasi n'est pas encore 100% satisfait. Il a expliqué ce qu'il espérait encore voir débarquer au Lotto Park.

Après avoir battu l'Aris Salonique sur le score de 1-0, Anderlecht se rend aux Pays-Bas ce lundi. Le groupe mauve est presque complet, et sera notamment rejoint par les nouvelles recrues Saliba et Camara pour la suite de la préparation.

Au cours des matchs amicaux récents, quelques nouveaux venus ont déjà eu l'occasion de se montrer pour la première fois. Hasi a été impressionné par Enric Llansana. Zoumana Keita a aussi épaté, mais le coach reste prudent à son sujet.

"J'aimerais encore avoir un défenseur expérimenté de plus", a déclaré Hasi à Het Laatste Nieuws. "Zoumana Keita est un profil que nous n'avions pas chez les jeunes. Il est fort et solide. Mais il vient de la troisième division allemande. Il devra s'adapter au rythme."

Ainsi, Hasi espère l'arrivée d'un autre défenseur : "Un peu d'expérience supplémentaire est toujours la bienvenue, mais ce n'est pas si facile à trouver. Nous devons faire preuve de patience. Et les garçons déjà présents devront montrer ce qu'ils valent".

Outre Llansana et Keita, Anderlecht a également recruté Ilay Camara, Nathan Saliba, Cedric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic. Il est probable que de nombreux joueurs quitteront aussi le club. Ainsi, le Sparta Prague a des vues sur Nilson Angulo et il semble que Mario Stroeykens, Theo Leoni et Yari Verschaeren soient également en partance.