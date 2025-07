Jour de départ en stage pour le Standard : voici le groupe des 28 joueurs sélectionnés par Mircea Rednic

Jour de départ en stage pour le Standard, qui se rend dans le nord de la France ce lundi pour une semaine d'entraînement, ponctuée de deux matchs amicaux contre Boulogne et Lens. Voici les premières nouvelles du groupe.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs amicaux contre Aubel et Maastricht pour lancer sa préparation, le Standard est parti pour un stage d'une semaine dans le nord de la France, ce lundi à 8h30.

Un stage toujours important pour continuer à travailler l'aspect physique, souvent privilégié en début de préparation, tout en insérant de plus en plus de tactique. Il sera aussi important pour intégrer les nouveaux joueurs, qui seront au nombre de huit… et bientôt neuf.

Pas encore prêts à jouer contre Maastricht, Josué Homawoo, Casper Nielsen et Thomas Henry seront bien de la partie, au même titre que Lucas Pirard, qui n'a pas encore figuré sur une feuille de match. Nayel Mehssatou, Marco Ilaimaharitra, Tobias Mohr et Adnane Abid seront évidemment présents… en attendant Rafiki Saïd, qui passera sa visite médicale ce lundi avant de rejoindre les Rouches.

Les recrues au complet, Djenepo et Kyei absents

Sur une voie de garage au Standard, Moussa Djenepo est autorisé à se chercher un nouveau club et ne partira pas avec le groupe, tout comme Grejohn Kyei, blessé au genou et déjà absent vendredi face à l'équipe de deuxième division néerlandaise. Tom Poitoux est également absent.

Ce stage permettra aussi à Mircea Rednic de plonger davantage les jeunes joueurs dans le grand bain, afin de savoir s'ils pourront ou non jouer un rôle plus ou moins important la saison prochaine. Ils seront au nombre de cinq : Thiago Paulo Da Silva, les trois attaquants Bradley Nam James, René Mitongo et Yann Gboua, ainsi que le jeune défenseur central Daryl Leunga Leunga (17 ans), que Rednic apprécie et qui a joué 25 minutes contre Maastricht.

Les Rouches arriveront donc ce lundi en France, mais rentreront dans le vif du sujet mardi, avec deux séances d'entraînement prévues en matinée et en fin d'après-midi. Le Standard disputera deux matchs amicaux, contre Boulogne mercredi et face au RC Lens samedi, avant le traditionnel Fan Day prévu dimanche à Sclessin. Des conférences de presse seront aussi organisées pour présenter les nouveaux joueurs, et notre journaliste présent sur place vous fera suivre tous les événements en direct sur Walfoot.be, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux.