Il va revenir en héros : un Anderlechtois remporte la Gold Cup !

César Huerta et le Mexique sont champions de la CONCACAF. Ils se sont défaits des USA en finale de la Gold Cup.

Le RSC Anderlecht va pouvoir fêter le retour d'un champion continental. Le Mexique affrontait les USA dans la nuit de dimanche à jeudi en finale de la Gold Cup, et c'est El Tri qui l'a emporté (1-2) dans le temps réglementaire, remportant sa 13e victoire dans la compétition, un large record.

Rapidement mené sur un but de Richards (4e), le Mexique a égalisé avant la pause via Raul Jimenez (27e). En fin de rencontre, Edson Alvarez a fait 1-2 et évité les prolongations au NRG Stadium de Houston (Texas).

Toute la compétition se déroulait par ailleurs aux USA, en parallèle à la Coupe du Monde des Clubs, dans une sorte de répétition générale de la Coupe du Monde 2026.

César Huerta, comme lors de toute la compétition, a débuté sur le banc pour le Mexique. Il n'est d'ailleurs rentré qu'en toute fin de rencontre, pour trois minutes, assez pour fêter le titre conquis au coup de sifflet final. L'Anderlechtois quitte cependant la Gold Cup sans avoir été décisif.

Avec cette victoire face à son grand rival américain, le Mexique prend le large en tête du palmarès de la Gold Cup : 13 victoires contre 7 pour les USA. Huerta va désormais pouvoir revenir au sein du groupe de Besnik Hasi, juste à temps pour la fin de la préparation...