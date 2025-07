Cette fois, c'est la bonne : Charleroi va s'offrir un joueur longtemps cité au Mambourg

Le Sporting Charleroi va bientôt concrétiser l'arrivée d'un joueur longtemps cité au Mambourg. Antoine Colassin devrait en effet devenir un Zèbre dans les heures à venir.

Né à Charleroi, Antoine Colassin (24 ans) y a été formé de 2014 à 2016, avant de rejoindre le Sporting d'Anderlecht où il fera ses débuts professionnels. Il n'en faut pas plus pour que depuis, à chaque fois que le jeune attaquant cherchait du temps de jeu, on le cite au Mambourg.

Mais c'était finalement aux Pays-Bas, puis du côté du Beerschot que Colassin, peu utilisé à Anderlecht, avait fini par lancer sa carrière. Désormais, le Beerschot se retrouve relégué et il était évident qu'Antoine Colassin ne suivrait pas les Rats en Challenger Pro League.

Et cette fois, c'est donc la bonne, nous apprend Sudinfo. Colassin va bel et bien s'engager au Sporting Charleroi dans les heures à venir. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et l'officialisation devrait arriver assez rapidement.

Colassin avait réalisé une excellente saison au Beerschot malgré les difficultés rencontrées par le club anversois, relégué. Il était parvenu à marquer 6 buts et donner 7 passes décisives, dans un rôle hybride entre l'attaquant et le milieu de terrain offensif. Un élément très polyvalent pour Rik De Mil, comparable à ce que Daan Heymans pouvait offrir aux Zèbres.

Après Jakob Napoleon Romsaas et Freddy Mbemba, et en attendant l'arrivée de Yassine Khalifi en provenance de Lille, Charleroi poursuit donc son mercato entrant pour compenser les départs majeurs subis en début d'été.