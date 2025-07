Les supporters de Charleroi sont prévenus : "Je risque de perdre tout mon milieu de terrain"

Charleroi a conservé Rik De Mil, mais en ce qui concerne l'effectif, Mehdi Bayat pourrait bien ne pas savoir faire de miracles. Son coach le sait...

Charleroi est parvenu à garder Rik De Mil au bercail malgré l'intérêt de l'Antwerp, entre autres, mais a déjà vu plusieurs piliers de son équipe partir. Daan Heymans a rejoint le Racing Genk, Adem Zorgane a signé à l'Union et Yacine Titraoui suscite un grand intérêt.

"Je risque en effet de perdre tout mon milieu de terrain, le coeur de mon équipe", concède Rik De Mil dans Het Nieuwsblad. "Car Titraoui est également très demandé."

"Disons que pour le moment, le coeur du jeu bat un peu plus lentement, mais l'objectif est de le faire battre à nouveau rapidement. Mais avec d'autres joueurs", ajoute De Mil. Yassine Khalifi, notamment, va renforcer l'entrejeu carolo dans ce but.

"Ils ne seront peut-être pas les seuls à partir, car avec Stulic, nous avons un attaquant qui a marqué quinze buts, Guiagon a montré à plusieurs reprises ses qualités, et avec Petris, nous avons peut-être le latéral droit le plus rapide et le plus offensif de la compétition", poursuit De Mil avec un peu de pessimisme.

Rik De Mil reste donc très réaliste. "Nous devrons donc reconstruire quoi qu'il arrive", conclut-il. Et ce alors que les barrages européens arrivent bientôt...