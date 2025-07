Lionel Messi après Cristiano Ronaldo ? L'Arabie Saoudite veut réaliser l'impossible

Cristiano Ronaldo est devenu le porte-étendard de l'Arabie Saoudite depuis sa signature en Saudi Pro League. Mais les nouveaux riches du football mondial veulent frapper encore plus fort.

On le sait : l'Arabie Saoudite veut continuer à s'ériger en nouveau pilier du football mondial, et s'y emploie à coups de milliards d'euros depuis quelques années maintenant. La signature de Cristiano Ronaldo, entre autres, avait été le symbole le plus fort de ce nouveau paradigme international, comme celles de Neymar ou Karim Benzema.

Mais depuis longtemps, l'Arabie Saoudite rêve encore plus grand : la Saudi Pro League aimerait attirer Lionel Messi (37 ans) et recréer la fameuse rivalité entre l'Argentin et CR7 au sein de son championnat. Après la fin de son contrat au PSG déjà, l'Arabie Saoudite avait tenté une approche, symboliquement d'autant plus forte qu'il aurait alors déserté le Qatar, rival régional, pour l'Arabie.

Et selon L'Equipe, il semble que l'Arabie Saoudite souhaite à nouveau tenter le coup en décembre prochain, à la fin du bail de Messi à l'Inter Miami. On imagine sans mal qu'un pont d'or sera alors proposé à l'octuple Ballon d'Or.

C'est le club d'Al-Ahli, vainqueur récent de la Champions League asiatique, qui mènerait les négociations avec Lionel Messi en vue d'une signature en 2026. Cristiano Ronaldo, de son côté, devrait alors toujours être actif, puisque le Portugais veut continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026.

Messi, de son côté, envisagerait de rester à l'Inter Miami. La MLS et les USA verraient d'ailleurs son départ d'un mauvais oeil, puisque sa présence à l'Inter est un sacré coup de pub en vue du Mondial, qui se déroulera en partie à Miami...