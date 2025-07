Lamkel Zé explique enfin pourquoi il a mis le maillot d'Anderlecht à l'Antwerp : "J'ai voulu faire bouger les choses"

L'une des frasques les plus mémorables de Didier Lamkel Zé a été d'arriver au centre d'entraînement de l'Antwerp maillot d'Anderlecht au dos. Il s'est enfin ouvert sur les raisons de cette provocation.

Didier Lamkel Zé avait défrayé la chronique à l'époque et, avec du recul, c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à totalement se dégrader entre lui et l'Antwerp. Interviewé par Passion Foot Invest, le Camerounais s'est enfin expliqué sur cette polémique.

"À l'époque, j'étais à mon prime et le FC Porto avait fait, via Sergio Conceiçao, une offre de 10 millions d'euros, alors que l'Antwerp m'avait acheté un million. Le président de l'Antwerp m'a dit que je devais rester, qu'ils allaient m'augmenter", explique Lamkel Zé, qui voulait partir.

"Quand j'ai vu que ça n'avançait pas, le président m'a dit que si je ne voulais pas rester, il gâcherait ma carrière et me mettrait en réserve toute la saison", affirme-t-il ensuite. "Je lui ai alors dit : "Ah, tu veux gâcher ma carrière ? Je vais t'aider". J'ai commencé à mettre mon petit bordel dans le vestiaire".

Sans succès, ce qui pousse Didier Lamkel Zé à aller plus loin. "Comme ça ne marchait pas, j'ai été plus loin et j'ai mis le maillot d'Anderlecht à l'entraînement. Suite à ça, il y a dû y avoir deux voitures de police en bas de chez moi pour me protéger des supporters", se vante l'attaquant.

Le dossier ne bougera pas pour autant, mais tout cela aura eu l'effet escompté : gâcher la carrière du joueur. Depuis, Lamkel Zé n'est pas parvenu à jouer plus de 16 matchs dans un seul club, et en est à son 10e club depuis sa signature récente en Chine.