Un rôle "différent" pour Andreas Beck à Eupen cette saison: "Je n'ai pas connu ça souvent durant ma carrière"

Titulaire immuable la saison dernière, Andreas Beck doit faire face à une concurrence renforcée cette saison à Eupen. Mais il le prend avec le sourire et, surtout, il continue à se battre pour gagner sa place.

Andreas Beck a participé à la qualification d'Eupen pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, mercredi soir, contre l'Olympic. Il a même disputé les 90 minutes. Un petit événement pour le latéral droit allemand qui n'avait connu ça qu'une seule fois depuis le début de la saison.

Et il espère pouvoir enchaîner dès samedi à Waasland-Beveren. "On verra. Je suis en tout cas prêt à jouer et je suis très content d'avoir eu 90 minutes en Coupe de Belgique et je me sens bien", confie l'expérimenté défenseur des Pandas.

"Pas l'intention de partir"

Habitué à jouer beaucoup partout où il est passé, Andreas Beck doit s'adapter à une situation un peu nouvelle pour lui. "C'est une expérience différente", sourit-il. "J'étais habitué à avoir ma place dans le onze, mais cette saison mon rôle est un peu différent. J'essaye de soutenir les gars qui sont sur le terrain. Mais je suis aussi un compétiteur, je veux être sur le terrain et je me bats pour ça."

Il a d'ailleurs plus l'intention de se battre pour gagner une place que d'aller voir ailleurs à l'issue de la saison. "Je me sens très bien. Mentalement et physiquement. J'ai encore un an et demi de contrat, je suis très content d'être ici et je n'ai pas l'intention de partir."