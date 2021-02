🎥 Franky Vercauteren : "Nous aurions pu repartir avec deux points supplémentaires"

Après son élimination en Coupe de Belgique contre le Club de Bruges, l'Antwerp est venu partager l'enjeu à Sclessin contre le Standard de Liège (1-1).

Prendre des points à Sclessin est toujours compliqué et Franky Vercauteren le sait très bien. "Quand on regarde les vingt premières minutes, je suis content de prendre un point. Un nul au Standard n'est jamais mauvais en fait. Mais, nous nous sommes repris et sommes déçus à l'issue de cette rencontre. Nous aurions dû marquer un deuxième but et aurions pu repartir avec deux points de plus. Toutefois, je suis satisfait de mes troupes, ils ont bien réagi", a expliqué le T1 du Great Old en conférence de presse.

Alors que Didier Lamkel Zé pensait avoir inscrit le but de la victoire en fin de rencontre, celui-ci a été annulé pour un hors-jeu. Le coach anversois a vérifié la phase sur un smartphone qu'une personne lui a passé depuis les tribunes. "Je crois que c’était hors-jeu, je ne discute pas là-dessus. Il y avait tellement de doutes depuis le début de la partie avec tous ces breaks à cause des décisions qu’il fallait voir ou revoir. Pourquoi ne pas regarder les images sur le téléphone portable ? Avant, on les cachait", a-t-il expliqué en souriant.