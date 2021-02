OFFICIEL : Charleroi - Bruges bel et bien reporté !

En raison de surfaces dangereuses sur le gazon du Mambourg, Mr Nicolas Laforge a décidé que Sporting Charleroi - FC Bruges n'aurait pas lieu ce dimanche.

Le suspens aura été total : alors que Mr Lothar D'Hondt avait initialement annoncé que le gazon du Mambourg, bien que gelé et dur par endroits, n'était pas dangereux et que la rencontre pourrait a priori se dérouler comme prévu, le verdict aura été différent après la seconde inspection, aux alentours de 16h : la nouvelle vient de tomber et le gazon a été jugé dangereux à au moins deux endroits, y compris dans la surface de réparation.

Le duel au sommet entre Charleroi et Bruges est donc le troisième match de D1A reporté ce week-end après Waasland-Beveren - Eupen et KV Ostende - Racing Genk. Une date devra être trouvée, mais contrairement aux deux rencontres précédentes, celle-ci ne pourra pas être reportée à mercredi en raison du match d'Europa League qui oppose ce jeudi le Club de Bruges au Dynamo Kiev. Ce sera ensuite la Croky Cup qui posera problème ...