Israël se propose pour organiser des matchs de l'Euro 2021

Où se déroulera l'Euro 2021 ? L'UEFA doit annoncer en mars ses projets définitifs pour la compétition, et espère pouvoir maintenir le format d'origine. Un candidat surprenant s'est déclaré pour servir de solution de rechange.

Israël, situé au sein de la zone footballistique européenne et donc la situation sanitaire est en constante progression (un pourcentage très élevé de la population a déjà été vaccinée), s'est en effet déclaré candidate à l'accueil de l'Euro 2021, dont la formule à 12 pays et 12 villes semble de plus en plus difficile à mettre en place par l'UEFA. C'est ce qu'annonce la fédération israélienne via un communiqué, affirmant que l'UEFA "prendra l'offre en considération" et que voir plusieurs matchs être délocalisés en Israël était une option.

L'UEFA doit annoncer en mars ses plans définitifs pour l'Euro 2021 ; si l'instance européenne espère pouvoir maintenir la formule d'origine, prévue à travers toute l'Europe, les conditions sanitaires et, surtout, les restrictions de voyage pourraient rendre l'entreprise absolument impossible à mettre en place. L'hypothèse d'un seul pays hôte, notamment, semble être envisageable.