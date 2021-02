Michel Vlap se sent libéré depuis son prêt en Bundesliga : "Je ne me sentais plus à ma place à Anderlecht"

Le jeune Néerlandais a retrouvé du temps de jeu avec l'Arminia Bielefeld et s'est déjà montré décisif.

Il n'aura pas fallu longtemps à Michel Vlap pour se montrer décisif avec l'Arminia Bielefeld et la manière était au rendez-vous : un but et un assist face au Bayern. Le Néerlandais est heureux d'avoir trouvé une équipe qui lui donne du temps de jeu.

"Vincent Kompany a de bons plans mais je n'en faisais pas partie et ce n'est pas amusant. J'ai travaillé dur pour montrer qui j'étais mais il y a 34 joueurs qui attendent d'avoir leur place. Tout cela a pris du temps et c'est frustrant. Je pense que je serais bon si on me donnait ma chance. Je suis à un âge où je dois emmagasiner les minutes et je n'ai pas hésité quand Bielefeld est venu. Je suis quelqu'un de sentimental et je ne me sentais plus à ma place à Anderlecht", confie-t-il au Friesch Dagblad.

🤷‍♂️ | On est en 2021, Michel Vlap inscrit un but sublime face au Bayern pour ses premières minutes de jeu en Bundesliga. 👀#FCBDSC pic.twitter.com/uZjsVsuYhY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 15, 2021

Avec un contrat jusqu'en 2024, Michel Vlap a donc son avenir lié à Anderlecht pour très longtemps et le club de Bundesliga ne pouvait pas se permettre de débourser six millions pour s'attacher ses services : "Je ne sais pas si Anderlecht voulait me mettre en avant ou que je garde un rythme. J'ai toujours envie d'y faire mes preuves mais on verra. Je suis heureux en Bundesliga, c'est comme une libération".