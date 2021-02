Europa League: l'équipe de la semaine

Une équipe sans Belge, sans Brugeois et sans Anversois.

Au lendemain des seizièmes de finale de l'Europa League, l'UEFA a dressé son équipe type de la semaine. Un onze de base qui ne comporte pas le moindre joueur belge, ni le moindre joueur appartenant à un club belge.

Mais bien un défenseur des Rangers, qui ont dompté l'Antwerp: l'international croate Bojan Barisic, double buteur ,au Bosuil. Manchester United, qui a écrasé la Real Sociedad, est l'équipe la mieux représentée avec trois joueurs: l'inévitable Bruno Fernandes, mais aussi Daniel James et Eric Bailly.

Hoffenheim place deux pions avec Felix Baumgartner et Moanes Dabbur. Les défenseurs Matt Doherty (Tottenham) et Mykola Matviyenko (Shakhtar), le bourreau du Napoli, Kenedy (Grenade), et le buteur du Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic, complètent cet effectif.