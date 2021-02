Smail Prevljak regarde vers l'avant et dévoile ses objectifs personnels

Ce samedi après-midi (16h15), Eupen croisera le fer avec un Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League. Les Pandas auront à coeur de renouer avec la victoire et de mettre fin à leur série noire.

Mercredi dernier, Eupen s'est effondré au Freethiel contre Waasland-Beveren (1-0) et affiche un bilan de 1 sur 15. "Nous méritions mieux au vu de la rencontre mais il manquait ce petit but. Parfois, ce n'est pas la meilleure équipe sur le terrain qui l'emporte...", a confié Smail Prevljak en conférence de presse.

Vers une Prevljak-dépendance chez les Pandas ? Quand le buteur maison n'empile pas les buts, Eupen ne prend pas de points. "Je ne ressens pas de pression par rapport à cela et j'espère qu'il y aura même trois buteurs eupenois différents demain contre Ostende. Nous devons tous regarder vers l'avant et prendre des points. Il faut mettre fin à cette mauvaise série. Nous voulons assurer le maintien puis nous penserons peut-être au top 8", a expliqué l'international bosnien.

L'ancien joueur du RB Salzbourg a déjà planté 12 roses cette saison en championnat et occupe actuellement la 9ème place au classement des buteurs. "Mon objectif personnel serait de terminer meilleur buteur de D1A", a confie en souriant le joueur âgé de 25 ans. "Plus sérieusement, je veux marquer un but par match au minimum jusqu'à l'issue de la saison puis on verra où je me situe dans le classement. Mais atteindre le top 3 et faire partie du podium reste un objectif", a précisé Smail Prevljak qui fait partie des Pandas les plus courtisés sur le marché des transferts.