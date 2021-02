L'Atalanta Bergame adresse un message à ses supporters avant le match contre le Real Madrid

La Dea reçoit le Real Madrid ce mercredi (21H) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

L'Atalanta Bergame appelle ses supporters à la prudence par rapport au coronavirus avant la rencontre face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

Massimo Giupponi, directeur général de l'Agence de protection de la santé de Bergame a publié un communiqué expliquant les enjeux sanitaires que la population mondiale vit actuellement afin d'empêcher les regroupements de supporters en marge de la rencontre.

"Nous accompagnons nos joueurs Nerazzurri avec le soutien de notre proximité et avec la chaleur qu'ils méritent et que nous savons donner, mais avec la prudence que le moment historique exige de nous, en évitant absolument la présence physique au stade et dans ses environs : nous gardons à l'esprit le danger de contagion de ce virus que nous combattons de toutes nos forces et capacités", a expliqué Massimo Giupponi.