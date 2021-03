Pas de blessure, mais une décision de Kompany : Ashimeru à nouveau absent en Coupe

On s'attendait à le revoir dans la sélection pour le match de Croky Cup après son absence lors du Clasico, mais Majeed Ashimeru est à nouveau écarté par Vincent Kompany.

S'agirait-il d'une blessure pour le médian ghanéen, qui manque donc à l'appel pour la seconde fois consécutive ? Nullement : Majeed Ashimeru est bel et bien mis de côté par Kompany sur base d'un choix sportif. Titulaire face à Courtrai, Ashimeru était passé à côté de son match et sorti à la pause. Il semblerait que le renfort hivernal arrivé de Leipzig aura besoin de plus de temps que prévu pour se faire au système anderlechtois.

L'objectif est de faire de Majeed Ashimeru, à terme, un titulaire indiscutable en vue de la saison prochaine : s'il n'est que prêté, l'accord est déjà trouvé pour lever l'option d'achat à hauteur de 2,5 millions d'euros et lui faire signer un contrat de 4 ans. Patience, donc ...