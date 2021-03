L'Antwerp compte plusieurs absents : "La préparation du match a été perturbée"

L'Antwerp traverse une période compliquée et n'est pas encore assuré du top 4 alors que d'autres équipes se rapprochent dangereusement.

Franky Vercauteren et ses troupes seraient donc bien inspirées de l'emporter ce week-end et de se donner un peu d'air, après un 2/9 en championnat. "C'est clair que pour la confiance, il vaudrait mieux un 9/9 qu'un 2/9, mais ça ne doit rien changer à notre approche : chaque match doit être abordé de la même façon", estime le coach du Great Old dans Het Nieuwsblad.

"Tous les clubs - sauf Bruges - ont eu une bonne ou une mauvaise série. Il faut se dire cela", relativise ensuite Vercauteren, qui a cependant à déplorer plusieurs absences : Gélin, Miyoshi, Le Marchand et Seck sont toujours écartés du groupe pour cause de blessure. "Nous espérions que tout le monde sauf Gélin soit disponibles, mais c'est une mauvaise surprise. La préparation du match a été perturbée", regrette-t-il. L'Antwerp reçoit Courtrai ce samedi à 20h45. Le Matricule 1 est toujours avec 48 points, mais n'est plus qu'à trois points du 5e, Anderlecht.