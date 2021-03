Un Nantes "malade" : "Soit on réagit, soit on lâche et on file en Ligue 2"

Le FC Nantes s'est incliné après avoir mené au score face à Reims (1-2). Les Canaris se retrouvent dans la zone rouge de Ligue 1...

Antoine Kombouaré, arrivé pour sauver le FC Nantes après le retentissant échec Domenech, le sait : la situation est très grave pour Nantes, qui est désormais 19e de Ligue 1. "Il y a de la déception car on fait un bon match. On sent des joueurs déçus et pas loin d'être abattus. On est fragiles, malades", reconnaît Kombouaré, qui vit là son premier revers en 4 matchs après une victoire et deux nuls.

"Dès que l'adversaire revient au score, on a du mal à rester fort dans nos têtes. On est dans le dur. Il y a des matchs et du travail pour relever la tête, heureusement", explique-t-il dans des propos relayés par L'Equipe. "Soit vous lâchez et vous donnez raison aux adversaires, et on file en Ligue 2. Soit vous vous accrochez, on se bat et on le fait. Et j'ai très envie de me battre pour ce club".