Eupen-Standard en demi-finale de Croky Cup, Benat San José réagit : "Mon voeu a été exaucé"

Eupen et le Standard de Liège s'affronteront en demi-finale de la Coupe de Belgique.

En quart de finale, Eupen s'était débarrassé de La Gantoise ce mercredi tandis que le Standard vient d'éliminer le Club de Bruges ce jeudi soir. Les équipes de la province de Liège se retrouveront en demi-finale. "Quand vous voyez les équipes présentes dans le dernier carré : le Standard, Anderlecht, Genk et nous. Trois cadors de la Jupiler Pro League et Eupen, nous pouvons être fiers de notre parcours mais il n'est pas fini", a confié Benat San José en conférence de presse.

"Nous allons croiser le fer avec le Standard, une grosse équipe avec de très bons joueurs. Un derby provincial qui plus est. Mais le plus important à nos yeux, c'est de jouer à domicile. C'était mon voeu le plus cher et il a été exaucé", a conclu le technicien espagnol.