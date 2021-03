Zulte Waregem pense à l'avenir du football belge : "La BeNeLiga arrivera"

Le débat reste ouvert sur la question d'une BeNeLiga.

Alors que la question continue de faire débat, Francky Dury pense à l'avenir du football belge et ne serait pas contre une telle idée : "La BeNeLiga arrivera je pense, peut-être avec huit clubs belges", a confié l'entraîneur de Zulte Waregem à Het Laatste Nieuws. "Je miserais sur les six premiers et Charleroi probablement."

Si son souhait venait à se réaliser, Essevee pourrait rater le train vers la BeNeLiga : "J'espère qu'un classement sera établi sur la base de plusieurs paramètres. Il faudrait aussi fixer une date dans le futur et comment les équipes seront choisies. Ce sera un énorme défi", poursuit Francky Dury, qui est au moins clair sur un point : "D'une manière ou d'une autre, je veux y participer", conclut-il.