Benat San José : "Eupen est plus respecté qu'auparavant"

Les Pandas effectuent pour l'instant leur meilleure saison de leur histoire en Jupiler Pro League et veulent continuer sur leur lancée.

Eupen réalise pour l'instant une très belle saison voire un merveilleux exercice. En effet, les Pandas n'avaient jamais eu plus de 32 points en championnat et n'avaient pas été plus loin que le dernier carré en Coupe de Belgique. "Avec 36 unités au compteur après 29 journées de championnat, c'est déjà historique pour le club mais nous voulons faire mieux et il reste encore cinq matchs à disputer. La Coupe de Belgique est un gros challenge mais les dernières journées de D1A sont également aussi palpitantes. Nous voulons achever ce beau travail", a souligné le technicien espagnol.

L'objectif initial d'Eupen était évidemment le maintien comme chaque saison, mais au vu du mercato ambitieux des Pandas, certains observateurs pensaient que le club germanophone serait dans le top 8 à l'issue de la saison. "D'habitude, nous nous battons contre la relégation, ce n'est pas le cas lors de cet exercice. Nous avons été frappés de plein fouet cet hiver par le Covid-19 aussi. Nous essaierons de faire de notre mieux et de terminer le plus haut possible. Mais je peux dire que cette équipe a bien évolué et qu'Eupen est meilleur et bien plus respecté qu'auparavant", a conclu Benat San José qui recevra OHL ce samedi.