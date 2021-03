Gianni Infantino valide le VAR : "Il ajoute une autre couche d'adrénaline"

Le patron de la FIFA a défendu l'intérêt de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Gianni Infantino est en faveur du VAR. "Plutôt que d'enlever des choses, il ajoute, je dirais, une autre couche d'adrénaline dans le jeu. Maintenant, s'il y a un doute, vous vérifiez, vous attendez, vous voyez et c'est l'adrénaline qui fait du football ce qu'il est : l'attente d'un résultat", a expliqué le patron de la FIFA dans des propos relayés par le Guardian.

Le natif de Brigue s'est ensuite exprimé concernant les critiques récurrentes de l'assistance vidéo à l'arbitrage. " Je pense que le VAR donne et apporte plus de justice au jeu. Elle rend le jeu plus propre, elle aide les arbitres à prendre des décisions correctes. Si cela enlève peut-être de la joie à certains, cela donne de la joie à d'autres lorsqu'une décision est modifiée. Ainsi, la joie de gagner un match est toujours là. Vous ne m'entendrez pas dire quoi que ce soit de négatif sur le VAR. La justice, c'est tout", a conclu Gianni Infantino