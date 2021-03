Le Beerschot souffle le chaud et froid: "Il nous manque ce petit extra"

Les Anversois alternent le bon et le moins bon depuis quelques semaines.

Pourquoi? C’est la question à laquelle devront répondre les protégés de Will Still pour espérer s'inviter au menu des playoffs.

Solides tombeurs de Genk il y a deux semaines, les Anversois ont arraché un point de justesse contre Mouscron. Un partage flatteur, tant le Beerschot avait souffert dimanche dernier. "Pour l’instant, il nous manque ce petit extra dans les 40 derniers mètres. Une course, un dribble ou quelqu’un qui prend la profondeur" analyse Mike Vanhamel.

"En possession de balle, ce n’est pourtant pas mauvais", estime le portier anversois. "Mais par moments, il nous manque un petit quelque chose pour faire la différence et c’est dangereux. En particulier, quand on joue des équipes, comme Mouscron, capables de faire mal en contre. Contre des équipes avec plus de possession, on a plus d’espaces et c’est différent." Ce ne sera sœur-être pas le cas à Waasland-Beveren samedi soir, mais les Anversois devront trouver les solutions pour rester dans la course au top 4...